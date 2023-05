Genzano Di Roma “Europa In Comune” Giornate informative per studenti Prima tappa all’Istituto superiore “Pertini” Presente il Vicesindaco metropolitano Pierluigi Sanna

Il lungometraggio è stato girato anche in Italia - fra Torino,- ed è proprio ache si è svolta l'anteprima mondiale, da cui sono emerse importanti indiscrezioni sulla trama - ...Il lungometraggio è stato girato anche in Italia - fra Torino,- ed è proprio ache si è svolta l'anteprima mondiale, da cui sono emerse importanti indiscrezioni sulla trama - ...di, concerto spagnolo a Palazzo Sforza Cesarini Concerto per la pace asabato 13 maggio Il " PLAY MUSIC STOP WAR - CON SANT'EGIDIO IN CONCERTO PER LA PACE " è un evento musicale a ...

Genzano, ecco come devolvere il 5 x mille alle attività sociali genzanesi CastelliNotizie.it

Allo stand dell' Airc sono stati presenti per l'intera mattinata alcuni volontari dell'Associazione, uomini, donne, ragazzi e ragazze di Genzano e comuni vicini per la vendita benefica delle piantine ...Si terrà sabato 20 maggio presso il Pala Cesaroni a Genzano di Roma la nuova edizione dell’atteso evento benefico Rock per un bambino, patrocinato dal Comune di Genzano e dall’Ospedale Pediatrico Bamb ...