GdS – Juve | ten Hag in pressing per Adrien Rabiot | la situazione

Leggi su justcalcio

(Di martedì 16 maggio 2023) 2023-05-16 10:20:49 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta la Gazzetta dello Sport: Potrebbero essere le ultime partite dicon la maglia dellantus: il suo contratto scadrà tra circa un mese. C’è lo United I contatti erano stati avviati già la scorsa estate con il Manchester United interessato ad. Tuttavia l’affare sfumò per via delle richiesta di ingaggio del francese e ripiegando poi su Christian Eriksen, ex Inter. Nonostante sia passato quasi un anno in realtà per Erik ten Hag il centrocampista bianconero resta tra i preferiti per la prossima stagione. L’Equipe parla di contatti tra lo stessoe lo United. Il suo contratto con lantus scadrà tra circa un mese e il club inglese potrebbe cogliere l’occasione ...