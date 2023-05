Gdf | usura ed estorsione | eseguito un sequestro di oltre 2 milioni di euro

... difatti, al momento, riconosciuto come un soggetto connotato da una pericolosità sociale generica, in relazione al suo coinvolgimento per reati, tra gli altri, di, estorsione, ricettazione e ...A circa 4,8 milioni ammontano, invece, i sequestri per. In tema di operazioni di soccorso e concorso nei servizi di ordine e sicurezza pubblica, il Soccorso Alpino della Guardia di finanza ha ...A circa 4,8 milioni ammontano, invece, i sequestri per. In tema di operazioni di soccorso e concorso nei servizi di ordine e sicurezza pubblica, il Soccorso Alpino della Guardia di finanza ha ...

Gdf, usura ed estorsione: eseguito un sequestro di oltre 2 milioni di ... anteprima24.it

Nella mattinata odierna, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo ...ha dato esecuzione ad un sequestro, disposto dall’autorità giudiziaria, finalizzato all’applicazione della confisca prevista dal codice antimafia ...