GdF Salerno | usura ed estorsione nelle cessioni dei crediti di factoring

Leggi su zon

(Di martedì 16 maggio 2023) Nella mattinata odierna, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale diha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo per oltre 2 Milioni di euro, diretto e per equivalente, emesso dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore, nei confronti di una società per azioni, operante nel settore dell’intermediazione finanziaria mobiliare. L’attività investigativa trae origine dalla denuncia presentata dai rappresentanti di un’impresa, operante nel settore della progettazione e della realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, a loro dire vittime di pratiche illegali nei rapporti commerciali con una società di. Le successive indagini, eseguite dai finanzieri della Compagnia di Nocera Inferiore, hanno consentito di accertare, come peraltro confermato all’esito ...