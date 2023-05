Le ultime didi offerte sulla piattaforma Ue per gli acquisti congiunti S&P: in Europa aumentano le aziende a rischio fallimento, ma non è allarme di Maximilian Cellino Enel, il jolly dell'...... anche considerando che il prezzo del, al quale è agganciato il costo dell'elettricità, è in discesa costante dai picchi dello scorso anno. Intanto proprio sul mercato libero si registra un...Sono rimasti vittime di tentativi di truffe legate alle offerte die luce. Ed ogni truffa, in ...DI CASI Le vittime di raggiro, nell'ultimo anno, sono state ben il 28% in più rispetto all'anno ...

Gas, boom di offerte sulla piattaforma Ue per gli acquisti congiunti Il Sole 24 ORE

(Tiscali Notizie) Gas, boom di offerte sulla piattaforma Ue per gli acquisti congiunti "Settantasette aziende europee hanno sottoscritto una richiesta per un volume totale di 11,6 miliardi di metri ...Gli indici dei prezzi al consumo di Marzo 2023 sono stati elaborati tenendo conto delle limitazioni, differenziate a livello regionale, definite dalle normative nazionali e locali per contrastare la p ...