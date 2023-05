Gara 2 playoff Serie A 2023 | Milano e Bologna si confermano dominatrici | Sassari espugna Venezia

(Di martedì 16 maggio 2023) NellaA di basket, Olimpia e Virtus continuano ad imporre la loro legge portandosi sul 2-0 dopo le vittorie rispettivamente contro Pesaro(86-57) e Brindisi(109-95). Molto più equilibrata l’altra sfida dovesi impone 81-55 aportandosi sull’1-1.: OLIMPIA-PESARO 86-57 I campioni d’Italia si portano a casa anche2 travolgendo, come nel primo incontro, Pesaro per 86-57. Inizio subito in discesa per i padroni di casa che si portano subito sul +12 dopo i primi dieci minuti, per poi andare all’intervallo sul 44-26. Nel terzo e quarto periodo il divario aumenta per chiudersi sul +29. Decisivi i 13 punti di ...

Scrive così Tullio Filippone, che sulle pagine di Repubblica analizza lacol Brescia , decisiva per entrambe le squadre. Per i rosa è una vera e propria finale per un posto aie ciò che ...RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON TABELLONE E ACCOPPIAMENTIREGOLAMENTO CAMPIONATO Programma- 3Serie A1 2022/2023 Giovedì 18 maggio Ore 20:00 - Carpegna Prosciutto Pesaro - ...Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Forlì - Chiusi , sfida valida come- 2 dei quarti di finale deidella Serie A2 2022/2023 di basket . In- 1 sono stati i padroni di casa a imporsi, in unatirata e fatta da numerosi sorpassi e controsorpassi, in ...

Umana Reyer Venezia-Banco di Sardegna Sassari 55-81, gara 2 playoff LBA report e tabellino: Diop mostruoso Eurosport IT

Rieti porta la serie sul 2-0 battendo Sant’Antimo anche in Gara 2 in una partita che ha visto Rieti sempre avanti ...In gara-7 della semifinale della Western Conference Dallas ha infatti sconfitto i Kraken 2-1, guadagnandosi il diritto di contendere il titolo ad Ovest e un posto nella finalissima dei playoff ai ...