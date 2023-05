Gabriele Mainetti gira a Roma un film sul Kung Fu

(Di martedì 16 maggio 2023)stando ail suo terzo. Le riprese sono in corso a piazza Vittorio e si tratterà di unsulfu. Dopo Lo chiamavano Jeeg Robot e Freaks Out, il regista è pronto a cimentarsi in questa nuova avventura nella quale i due protagonisti si troveranno catapultati in una zona malfamata della capitale. La trama delLe storie del figlio di un ristoratore indebitato scomparso con il suo amante e una giovane donna, arrivata aper cercare la sorella scomparsa, si intrecceranno. Insieme dovranno affrontare la criminalità, dovranno fare fronte comune contro attacchi di malviventi senza scrupoli. Nella sinossi si legge: ” Uniti dal destino, i due si ritroveranno catapultati nei bassifondi del ventre ...

- Pubblicità - Il regista, dopo aver lavorato a ' Lo chiamavano Jeeg Robot ' e ' Freaks Out ', sta lavorando al prossimo film che sarà un film di kung fu ambientato nel quartiere multietnico di Piazza ...Dopo aver rivoluzionato i generi del film italiano con Lo chiamavano Jeeg Robot e Freaks Out ,è pronto a portare ancora un ulteriore straniamento alla tradizione del nostro cinema: secondo quanto riportato da Variety , infatti, il regista e sceneggiatore ha iniziato le ...Iniziate a Roma le riprese del nuovo film di. Il terzo, per la precisione. Dopo Lo chiamavano Jeeg Robot e il kolossal Freaks Out , alle prese con il suo viaggio all'estero con il titolo Freaks vs. The Reich , il regista è ...

Il cinema italiano strizza l’occhio al kung fu: Gabriele Mainetti torna sul set per “un’avventura senza esclu… La Stampa

Il regista Gabriele Mainetti sta lavorando al prossimo film che sarà un film di kung fu ambientato nel quartiere di Piazza Vittorio a Ro ...Dopo aver rivoluzionato i generi del film italiano con Lo chiamavano Jeeg Robot e Freaks Out, Gabriele Mainetti è pronto a portare ancora un ulteriore straniamento alla tradizione del nostro cinema: s ...