Gabriele Mainetti gira a Roma un film sul Kung Fu | nel cast Sabrina Ferilli | Marco Giallini e Luca Zingaretti

Il terzo lungometraggio di Gabriele Mainetti, ancora senza titolo, riguarderà il Kung Fu, le riprese sono in corso a Roma; nel cast Sabrina Ferilli, Marco Giallini e Luca Zingaretti.Dopo il successo di Freaks Out, uscito nelle sale un paio d'anni fa, il regista capitolino Gabriele Mainetti ha iniziato le riprese del suo nuovo progetto cinematografico, ancora senza un titolo ...