(Di martedì 16 maggio 2023) "Spero che si incontrino Elly Schlein e Conte, spero che incontrino Elly Schlein e Renzi, Calenda. Io credo che tutte le forze di opposizione dovrebbero avere incontri frequenti per costruire un ...

Lo afferma Marco, deputato del Partito Democratico, ad Agorà su Rai Tre. . 16 maggio 2023..."Non ci sorprendiamo se uomini senza spina dorsale del Pd network come Elly Schlein o Marco... Ma nemmeno questoa svelare la burla. Non è la prima volta che accade, e quello di Crosetto è ......un salto culturale perche' lItalia e' fanalino di coda in Ue. Questa Pdl, ha sottolineato, e' la prima iniziativa sul welfare fatta dalla nuova segreteria di Elly Schlein: Il contrasto ...

Furfaro (Pd), serve un coordinamento delle opposizioni - Politica Agenzia ANSA

"Spero che si incontrino Elly Schlein e Conte, spero che incontrino Elly Schlein e Renzi, Calenda. Io credo che tutte le forze di opposizione dovrebbero avere incontri frequenti per costruire un coord ...