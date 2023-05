Fuori dal coro | con Mario Giordano | le anticipazioni di questa sera

(Di martedì 16 maggio 2023) Va in onda oggi, martedì 16 maggio 2023, a partire dalle 21.20, una nuova puntata di "dal", il talk show condotto dache, settimana dopo settimana, affronta i temi più caldi del momento. Molto ampia la pagina economica, con l'aumento dei tassi dei mutui. Il programma...

... poi sodale di Tarantino in film cometramonto all'alba e Planet Terror , autore di film per ... sia tra i film che più abbiamo voglia e curiosità di vedere,concorso, al Festival di Cannes ...Siena. Gli occhi adesso sono puntati su Fabio Pacciani. Il candidato civico di area centrosinistra èballottaggio ma dentro la partita del secondo turno. Con il suo 21,9% dei voti (con 14 sezioni su 50 scrutinate) può essere fondamentale per la scelta del sindaco, anzi della prima sindaca ...Ero capace di farchili di gelato seguiti da svariate tazze di cereali una dietro l'altra. La ... Lo specchio riflette l'immagine prodottatuo inconscio, dalle tue ossessioni. Quella che vedi ...

Associazione Italiana Librai Guardiamo fuori dal nostro orto Avvenire

Al primo turno delle amministrative Sondrio, Treviso, Latina, Imperia scelti sindaci sostenuti dall'attuale maggioranza. Brescia e Teramo hanno ...Tutte le gare e le cose da sapere sull'evento francese di triathlon: un evento magico, dal percorso all'arrivo in alta quota con la salita del Tour de France ...