Frazione mossa e bagnata | si riparte con tre corridori in 5'

Riparte il Giro d'Italia dopo il primo giorno di riposo: Scandiano - Viareggio, 196 km. Il punto del nostro inviato Ciro ...L'unico dipendente assegnato allaè il cinquantasettenne Marino, che guida perfino lo ... E non s'èuna pietra. Centinaia di progetti sono a rischio. La terza tranche di fondi da 19 ...La Corsa Rosa lascia l'Emilia - Romagna e approda in Toscana per unadal finale molto veloce e che potrebbe sorridere agli sprinter nonostante una prima parte davvero molto. Di seguito ...

LIVE Giro d'Italia: 10ª tappa da Scandiano a Viareggio, giornata da velocisti La Gazzetta dello Sport