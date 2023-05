Francia | i manifestanti anti-Macron aggrediscono il pronipote della première dame

(Di martedì 16 maggio 2023) Un’ Brigitte, Jean-Baptiste Trogneux, è stato aggredito ieri sera a Amiens dopo l’intervento in diretta televisiva del presidente Emmanuel. L’uomo è proprietario e gestore di una cioccolateria, e risiede in un appartamento situato al piano superiore del negozio. Nel riferirne, Bfmtv cita quanto riferito dal padrevittima e nipote di Brigitte, secondo cui “circa dieci persone” si sono dirette verso il negozio situato nel centrocittà di Amiens “dopo l’intervento televisivo del capo dello stato” su Tf1. “Facevano parte di un gruppo diche si riunisce regolarmente daval municipio”, ha reso noto Jean-Alexandre Trogneux. Secondo una ...

