Francesca Fagnani sull' addio di Fabio Fazio | Non c' è coraggio in tv

La giornalista e conduttricesi sbilancia per la prima volta sulla sua storia con Enrico Mentana. Unainedita si è raccontata a 360° a Vanity Fair tra lavoro e vita privata. Nella copertina, ...: 'In televisione andrebbe premiato il coraggio più che le parrocchie' La controreplica 24 ore dopo le accuse choc Una controreplica che arriva il giorno dopo le accuse choc lanciate ...Il divorzio tra Fabio Razio e Rai sta facendo parlare e questa volta a dire la sua ci pensa. Come sempre, la conduttrice di Belve non ha peli sulla lingua e svela come vede questa situazione. La dolce metà di Enrico Mentana ne parla in una nuova intervista per Vanity Fair, ...

Francesca Fagnani: "Il primo bacio con Enrico In ascensore. Fu inaspettato" Today.it

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Francesca Fagnani, protagonista di Belve, lo show rivelazione della Rai, si racconta a Vanity Fair senza schermi: il rapporto con la madre, i suoi inizi, l’ipocondria, il carcere, il suo successo e l’ ...