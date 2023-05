Francesca Fagnani si racconta a Vanity Fair senza schermi

(Di martedì 16 maggio 2023) : ecco le dichiarazioni, protagonista di Belve, lo show rivelazione della Rai, si: il rapporto con la madre, i suoi inizi, l’ipocondria, il carcere, il suo successo e l’amore «che non è mai per sempre». E in copertina posa con i suoi due cani, Bice e Nina: «Nina ha 4 anni, Bice 3. Le ho volute entrambe femmine: e ho fatto un grande errore, perché si affezionano al maschio». La conduttrice dell’anno commenta anche l’addio di Fabio Fazio alla Rai, e sul privato, lei che è abituata a fare domande,qualcosa in più su di sé: dai consulti medici a cena con Verdone alle sue paure più grandi: la malattia. E la noia: «Perché è la noia a spaventarmi. Le donne di solito dicono: cerco qualcuno che mi ...

: 'In televisione andrebbe premiato il coraggio più che le parrocchie' La controreplica 24 ore dopo le accuse choc Una controreplica che arriva il giorno dopo le accuse choc lanciate ...Il divorzio tra Fabio Razio e Rai sta facendo parlare e questa volta a dire la sua ci pensa. Come sempre, la conduttrice di Belve non ha peli sulla lingua e svela come vede questa situazione. La dolce metà di Enrico Mentana ne parla in una nuova intervista per Vanity Fair, ..., conduttrice di Belve , parla del rapporto con la mamma , dei suoi inizi, dell'ipocondria, del suo successo e dell' amore 'che non è mai per sempre'. Lo fa su Vanity Fair e in ...

Francesca Fagnani: «In televisione c'è poco coraggio: i dirigenti dovrebbero premiare più il merito che le parrocchie» Vanity Fair Italia

La giornalista e conduttrice Francesca Fagnani si sbilancia per la prima volta sulla sua storia con Enrico Mentana.Ragusa-Real Aversa 6-0. Dopo i veleni e l'accusa di Emanuele Filiberto di Savoia è il tempo delle precisazioni, «Nessuna allusione al Ragusa Calcio», che non avrebbe ...