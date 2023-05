Francesca Fagnani parla di Belve in prima serata e commenta l’addio di Fazio alla Rai

Leggi su biccy

(Di martedì 16 maggio 2023)è stata senza dubbio la rivelazione della scorsa stagione televisiva. Il pubblico ha consacrato il suo programmae la rete l’ha così promosso inmentre Amadeus l’ha voluta come co-conduttrice di unadel Festival di Sanremo. Anche voi l’avete premiata facendola trionfare nelle categorie Miglior Programma Tv e Miglior Conduttore/Conduttrice agli scorsi Biccy Awards, ma questa è un’altra storia. Per questo motivo questa settimanaè stata intervistata da Vanity Fair. “In televisione c’è poco coraggio. E non dipende dai conduttori ma dai dirigenti che dovrebbero investire su volti nuovi e premiare più il merito delle parrocchie. Con che cosa ha a che fare il mio successo? Col coraggio. Vede, a ...