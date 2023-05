Francesca Fagnani | il primo bacio con Enrico Mentana | «Me lo ha dato in ascensore | fu inaspettato»

A dire la sua ci ha pensato anche, in un'intervista concessa ai microfoni di Vanity Fair . La nota giornalista ha lanciato una chiara frecciatina alla TV di Stato, per aver ...Unaa 360°, e molto molto polemica con la Rai. La conduttrice di Belve , passato in questa stagione in prima serata su Rai 2 e diventata in poche settimane uno dei 'casi' televisivi ...Nel corso di un'intervista su Vanity Fair , la nota conduttriceha parlato della sua vita privata soffermandosi anche sulla storia d'amore con il giornalista Enrico Mentana e sul primo bacio ricevuto ormai ben dieci anni fa. Vediamo cosa ha detto.

Francesca Fagnani, "odio e paura": attacco frontale a governo e Meloni Liberoquotidiano.it

Francesca Fagnani, conduttrice di Belve, il programma rivelazione mandato in onda dalla Rai, è apparsa nella copertina di Vanity Fair in compagnia dei suoi cagnolini Bice e Nina. La conduttrice, infat ...Una Francesca Fagnani a 360°, e molto molto polemica con la Rai. La conduttrice di Belve, passato in questa stagione in prima serata su Rai 2 e diventata in poche… Leggi ...