Foro Italico – Vigili arrestano un parcheggiatore abusivo

(Di martedì 16 maggio 2023) – Questa mattina una pattuglia del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico) della Polizia di Roma Capitale ha arrestato unin piazza Maresciallo Giardino. Gli agenti, durante i consueti servizi per gli Internazionali del tennis a contrasto di questo tipo di illeciti, hanno notato l’uomo avvicinare diverse persone per chiedere loro dei soldi. Il, un cittadino di nazionalità italiana di 36 anni, alla richiesta dei documenti ha cercato di reagire per sottrarsi ai controlli ma è stato bloccato e arrestato. Il 36enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, in attesa del processo per direttissima che si terrà domani mattina. (Com/Red/Dire)

