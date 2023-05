Formula 1 - Il meteo avverso minaccia il GP a Imola

(Di martedì 16 maggio 2023) Il rombo dei motori apotrebbe essere fermato dalle avverse condizioni. Il Dipartimento della Protezione Civile ha dichiarato l'allertarossa in gran parte dell'Emilia-Romagna: dopo gli eventi atmosferici ostili dei giorni scorsi, con violenti temporali e inondazioni, la situazione non sembra voler migliorare e mette in dubbio perfino il normale svolgimento del Gran Premio di F.1 nel weekend. Il bollettino e le previsioni. Allerta rossa per criticità idrauliche e idrogeologiche su montagna e collina emiliana centrale; pianura modenese; pianura, collina e montagna bolognese; pianura, collina, montagna e Costa romagnola. Lo stato di allerta è stato prorogato almeno fino a domani, mercoledì 17 maggio, poiché continuano a crescere i corsi d'acqua, a causa delle precipitazioni che dalla notte di oggi stanno interessando il ...

La1, con la sua lunga storia di gestione di eventi in condizioniavverse, è pronta a sfidare anche questa tempesta. La pioggia di Imola darà modo alla Pirelli di far debuttare il nuovo ...La Red Bull non potrà vincere tutte le gare presenti nel calendario 2023 di1. Ne è convinto Chris Horner , con il team principal di Milton Keynes che ritiene ... il, la strategia e anche ...Dopo lo show americano di Miami, la1 torna in Europa , il continente in cui ha visto la luce 73 anni or sono. E lo fa a Imola, ...weekend che si preannuncia incerto anche sul fronte del. ...

Per il momento, il Dipartimento di Protezione Civile ha emanato l'allerta rossa in gran parte della regione, invtando i cittadini a evitare gli spostamenti.Il maltempo che ha colpito l'Italia non ha risparmiato l'Emilia Romagna: si teme che l'allerta meteo rossa possa minacciare il GP di Imola.