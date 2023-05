(Di martedì 16 maggio 2023) Il rombo dei motori apotrebbe essere fermato dalle avverse condizioni meteo. Il Dipartimento della Protezione Civile ha dichiarato l'allerta meteo rossa in gran parte dell'Emilia-Romagna: dopo gli eventi atmosferici ostili dei giorni scorsi, con violenti temporali e inondazioni, la situazione non sembra voler migliorare e mette in dubbio perfino il normale svolgimento del Gran Premio di F.1 nel weekend. Il bollettino e le previsioni. Allerta rossa per criticità idrauliche e idrogeologiche su montagna e collina emiliana centrale; pianura modenese; pianura, collina e montagna bolognese; pianura, collina, montagna e Costa romagnola. Lo stato di allerta è stato prorogato almeno fino a domani, mercoledì 17 maggio, poiché continuano a crescere i corsi d'acqua, a causa delle precipitazioni che dalla notte di oggi stanno interessando il territorio. Per domani non sono ...

Ilè tornato a flagellare l'Emilia Romagna, già colpita da forti piogge ed esodazioni due ... VEDI ANCHE Una mescola per ogni Q: come funzionano le qualifiche di Imola1 GP Emilia ...Gli organizzatori stanno mettendo in atto tutte le strategie per gestire l'eventuale, inclusa l'ottimizzazione delle strutture per gli spettatori. Nuove gomme Full Wet. La1, con la ...... sesto appuntamento del mondiale 2023 di1 in programma questo fine settimana all'Autodromo ... Più forti delUn tema molto delicato e affrontato dal Presidente della Regione, Stefano ...

Formula 1 - Il maltempo minaccia il GP di Imola - Quattroruote.it Quattroruote

La pioggia che è caduta insistente da questo martedì mattina ha creato qualche disagio anche alla Formula Uno e a chi stava lavorando in pista per preparare tutto il necessario per il weekend.Il maltempo non dà tregua all'Italia. Preoccupa la tenuta del circuito. E intanto la Ferrari ha già rimandato gli sviluppi della SF-23 a Barcellona ...