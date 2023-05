Ford Tourneo Courier | ecco la nuova generazione – FOTO

(Di martedì 16 maggio 2023) Lasi rinnova completamente, crescendo in dimensioni e tecnologia. Il veicolo, pensato per un utilizzo commerciale o come auto tuttofare, è lungo 4,34 metri, ben 18 cm in più rispetto allauscente. All’interno dell’abitacolo a cinque posti spicca, incastonato nella plancia, lo schermo da 12” del sistema infotelematico, pienamente compatibile con smartphone e affiancato dal pannello della strumentazione tachimetrica digitale. Il divanetto posteriore del veicolo prevede lo schienale frazionabile 60-40, mentre il bagagliaio offre un volume utile di carico superiore del 44% rispetto al modello uscente e pari a circa 568 litri. L’aumento delle dimensioni esterne coincide con una maggiore spaziosità interna. Sotto al cofano, c’è il collaudatissimo motore turbobenzina 3 cilindri Ecoboost ...

... con una barra luminosa su tutta la larghezza che caratterizza il frontale, e un bagagliaio più spazioso del 44% rispetto al modello precedente, il nuovoCourier vuole essere piacevole ...A Copenaghen, in Danimarca, nell'ambito del Bring On Tomorrow Live,ha presentato E -Courier, un multi - activity vehicle a cinque posti con un design distintivo ispirato ai SUV, veicolo compatto indicato come ideale per la città, con ampio spazio per i ...TANTO SPAZIO Il nuovoE -Courier è stato sviluppato per offrire 5 comodi posti all'interno dell'abitacolo ed una buona capacità di carico. La vettura misura 4,38 m di lunghezza e ...

Ford svela il nuovo E-Tourneo Courier, a Copenaghen, in Danimarca, nell'ambito del Bring On Tomorrow Live, un evento realizzato per ...