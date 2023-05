Fondi CPIA 10 e “Sportello Amico” insieme per insegnare la lingua italiana alle persone straniere

...per il quale il ministero dell'Istruzione ha previsto di destinare una parte consistente dei... l'Istituto Comprensivo di Mogoro, l'Istituto Comprensivo di Simaxis - Villaurbana, il1 di ......di alfabetizzazione primaria in carcere e presso il Centro per l'istruzione degli adulti () di ...17 anni Estense.com offre una informazione indipendente ai suoi lettori e non ha mai accettato...... ad Andria, che com'è noto ospita anche la sede centrale delBAT "Gino Strada". Ed è proprio il "Gino Strada" che, attingendo astatali ed europei e previa autorizzazione del Comune di ...

Percorso di orientamento per stranieri grazie alla convenzione tra ... FondiNotizie.net

Mercoledì 17 maggio la cerimonia alla presenza di Simonetta Gola Strada e del direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale Stefano Suraniti ...ProssimaMente 2023: Giovedì 12 e venerdì 13 maggio Cagliari capitale della buona pedagogia. Tutto pronto per la seconda edizione ...