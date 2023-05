Follia Zaniolo | espulso dopo 6 minuti

Leggi su oasport

(Di martedì 16 maggio 2023) Forse pesava a Nicolònon essere presente nella supersfida di San Siro tra Inter e Milan, valida come semifinale di Champions League, mentre era costretto in panchina nella partita tra il suo Galatasaray e l’Istanbulspor per una giornata di campionato della Super Liga turca. Sì, perché dalla panchina, con la squadra in vantaggio per 0-1 grazie a un gol di Mauro Icardi, è entrato al 69’ della ripresa, per essere prontamenteal 75’ per un brutto fallo su un difensore avversario. Era un’azione di attacco,si è allungato la palla e non ha poi controllato il corpo, colpendo il difensore in scivolata. L’arbitro ha punito soprattutto la veemenza. Non si sa se il prossimo annosarà in una grande squadra italiana, speriamo solo che al ritorno in patria possa moderare questi suoi gesti e impeti, ...