Flash sulla Croisette e buio in sala | si apre la 76ª edizione del Festival di Cannes

(Di martedì 16 maggio 2023) Martedì 16 maggio è il primo giorno deldi, il grandecinematografico annuale che si volge al Palais dess et des Congrès, nella località della Costa Azzurra. Bergamonews sarà presente con la nostra inviata Paola Suardi. L’di quest’anno si rivela piena di sorprese – evento d’eccezione sarà l’omaggio reso a Michael Douglas con la consegna della Palma d’oro d’onore durante la cerimonia d’apertura – e sarà fondamentale per la ripresa dell’industria cinematografica, in difficoltà dai tempi della pandemia. Ad inaugurare ilsarà un film non in concorso, Jeanne du Barry di Maiwenn, attesissimo soprattutto per il ritorno sugli schermi di Johnny Depp, scomparso dalla scena cinematografica da aprile 2022 a causa del processo con l’ex moglie ...