Fiumicino 2023 | tutti i numeri delle elezioni | ecco i più votati

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 16 maggio 2023)– Una campagna elettorale intensa ed entusiasmante che è culminata il 14 e 15 maggio, date in cui i cittadini disono stati chiamati alle urne per rinnovare Sindaco e Consiglio comunale. A vincere è stato Mario Baccini, sostenuto dalla coalizione di centrodestra, che ha ottenuto il 57,13%, pari a 18.883 voti . Avendo dunque raggiunto la maggioranza assoluta, è eletto Sindaco già al primo turno senza bisogno di ballottaggio. Ezio Di Genesio Pagliuca, sostenuto invece dalla coalizione di centrosinistra, ci ha provato fino all’ultimo ma non è riuscito ad andare oltre il 39,78%, ovvero 13.115 voti. A seguire Walter Costanza (M5S) che ottiene il 2,04%, pari a 674 voti e Claudio Cutolo (lista civica “libera”) che invece si ferma all’1,05%, cioè 346 voti. Entrambi non siederanno nel prossimo Consiglio ...