Fiorentina | ultima chance | dove vedere la semifinale Conference in TV

Leggi su quifinanza

(Di martedì 16 maggio 2023) “Giovedì sera dovremo avere lo stesso tipo di atteggiamento che abbiamo mostrato oggi in campo. Avremo l’obbligo di provare in tutti i modi a ribaltare il risultato. Sappiamo tutti che non sarà semplice. Anche perché, a differenza della gara d’andata, non avremo il supporto dei nostri tifosi. Loro occupano un posto importante nel mio cuore, non mollano mai, ci permettono di vincere le partite. Lotteremo per raggiungere la finale e soprattutto per renderli felici e orgogliosi”. Davvero pochi tra gli sceneggiatori e i ghost writer più in voga del momento avrebbero saputo scrivere un discorso così sentito e carico di emozione. Eppure, queste parole che pesano come un macigno sono uscite dalla bocca di Vincenzo Italiano durante la conferenza stampa post-partita convocata presso lo Stadio Artemio Franchi di Firenze nei minuti successivi alla partita di campionato disputata domenica 14 ...