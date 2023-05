Fiorentina | ottimismo per Cabral in vista del ritorno con il Basilea

(Di martedì 16 maggio 2023) In casacresce l’per il recupero diindella semifinale didi Conference League con ilLasi prepara alla semifinale di Conference League dicontro il, dove in Svizzera sarà chiamata a ribaltare il risultato dell’andata. Per l’occasione c’èper il rientro di. Come riportato dall’Ansa, l’attaccante viola questa mattina si è allenato regolarmente in gruppo.

C'è ottimismo in casa Fiorentina per il recupero del centravanti brasiliano Arthur Cabral in vista della gara di giovedì a Basilea, che vale la finale della Conference League. L'attaccante, infatti, ...

