Fiorentina | Flachi | 'Cabral non può segnare ogni domenica Jovic si è perso'

Ha intervistato i suoi ex compagni di squadra (da Francescoa Luis Oliveira ) ma anche i ... come racconta Romano, lo porterà dagli stadi argentini del Newell's al Boca , alla, fino ......40 Rubrica: The Making of Mourinho - La famiglia ore 21:10 Speciale: Il ragazzo gioca bene -... 215) ore 17:50 Serie A:vs Sampdoria (diretta esclusiva) ore 20:35 Serie A: Bologna vs ...Robbiati alla: da Spadino a Sant'Anselmo sotto Ranieri . Cecchi Gori è ancora furioso ... Effenberg e Pioli e l'attacco Batistuta - Baiano col giovane fiorentinoriserva. Così il ...

Fiorentina, Flachi: 'Cabral non può segnare ogni domenica. Jovic si ... Calciomercato.com

Una gara rocambolesca quella tra Salernitana e Fiorentina finita 3-3. Un secondo tempo ricco di gol, con botta e risposta continui, rispettivamente di granata e gigliati. Come ...Nuova avventura professionale per Francesco Flachi. L'ex giocatore di Fiorentina e Sampdoria ha deciso di appendere le scarpe al chiodo e di iniziare il percorso da allenatore all'età di 48 anni dopo ...