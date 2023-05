Fiorentina | Commisso contro il Torino | «Il giornale di Cairo mi ha dato del mafioso»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 16 maggio 2023) Il presidente dellai granata: «cosa vale il? Spero di batterli domenica prossima» Attacco frontale di Rocconei confronti dele del suo presidente, Urbano. In vista della sfidai granata, il numero uno dellaha parlato così degli avversari pronunciate presso il polo universitario di Scienze Sociali a Novoli. «La Gazzetta dello Sport, di cui il proprietario è, due anni fa mi hadelitalo-americano e io l’ho querelato. Ovviamente ancora non è finita, la giustizia italiana è lenta come sapete e la causa è ancora aperta. Quando laha vintol’Udinese nelle prime ...