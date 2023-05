Fiorentina | Commisso | «Chiesa | Vlahovic e Bernardeschi sono andati alla Juve solo per i soldi | non per la maglia»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 16 maggio 2023) Rocco, presidente della, ha parlato presso l’Università di Economia a Firenze mandando una frecciatantus Rocco, presidente della, ha parlato presso l’Università di Economia a Firenze. PAROLE – «Con queste squadre in Inghilterra è tutto complicato. Fanno come faceva lantus, pagavano giocatori di più di quanto valevano. E noi abbiamo perso giocatori come. Ma non vanno a Torino per la, ma per i. Squadre inglesi? Quelli del Chelsea hanno speso milioni per essere dodicesimi. Io almeno non ho speso nulla (ride ndr). In Premier hanno fatto una cosa incredibile. Quest’anno stiamo andando ...