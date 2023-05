Fiorentina a Basilea con Cabral | l’attaccante è recuperato Italiano chiede “una grande prestazione”

(Di martedì 16 maggio 2023) Sarà in campo a, sostengono negli ambienti della, Arthurper la gara di giovedì che vale la finale della Conference League. L'attaccante, infatti, questa mattina, 16 maggio 2023, si è allenato regolarmente in gruppo dopo che nei giorni scorsi aveva portato avanti un programma personalizzato a causa del riacutizzarsi di un problema al piede destro

C'è ottimismo in casaper il recupero del centravanti brasiliano Arthur Cabral in vista della gara di giovedì a, che vale la finale della Conference League. L'attaccante, infatti, questa mattina si è ..., gara di ritorno della semifinale di Conference League: come guardare la partita in TV e streaming . Si riparte dal deludente risultato di 1 a 2 concretizzatosi una settimana fa ...... il presidente dellaha toccato vari temi e ha lanciato delle stoccate ad alcuni suoi ex ... Dopo la sconfitta in casa contro ilper 1 - 2, il patron Commisso si dice però ottimista e ...

A Basilea serve un’impresa e la Fiorentina è squadra da impresa: è il momento della compattezza Viola News

FIRENZE – Sarà in campo a Basilea, sostengono negli ambienti della Fiorentina, Arthur Cabral per la gara di giovedì che vale la finale della Conference League. L’attaccante, infatti, questa mattina, ...C'è ottimismo in casa Fiorentina per il recupero del centravanti brasiliano Arthur Cabral in vista della gara di giovedì a Basilea, che vale la finale della Conference League. (ANSA) ...