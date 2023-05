Fiorello | la sorpresa di compleanno in diretta | l’emozione per la figlia Angelica che canta per lui – Il video

(Di martedì 16 maggio 2023)speciale persu Viva Rai2. A commuovere lo showman siciliano ci ha pensato lache, a, ha fatto gli auguri intonando “Io Vagabondo” dei Nomadi, una delle sue canzoni preferite. La ragazza, 17 anni il mese prossimo, ha eseguito il brano durante il segmento Arriva Viva Rai2, anteprima del programma. «Oggi lacrime. Ci sono lacrime di gioia, lacrime di risate, lacrime, lacrime, di commozione», ha commentatorivolgendosi ad, dopo averle dato scherzosamente della ‘maledetta’. Il conduttore compie oggi 63 anni. May 16, 2023 Leggi anche: La promessa dia Salvini: «Sfilo nudo sul Ponte di Messina se pronto entro 9 anni». La risposta del ministro leghista Fazio lascia la Rai, ...

