Fiorello commosso per la ’sorpresa di compleanno’ della figlia Angelica – Video

(Di martedì 16 maggio 2023)- Viva Rai2 Compleanno all’insegna dell’emozione pernel corso dell’appuntamento odierno di Viva Rai2. Lo showman siciliano si è infattidi fronte ad una sorpresa, che ha deciso di fargli gli auguri intonando Io Vagabondo dei Nomadi, uno dei suoi brani preferiti. Il momento padre-si è consumato all’interno del segmento Arriva Viva Rai2, anteprima del programma. All’improvviso, tra le tante esibizioni, è comparsa quella di, che ha omaggiato, con voce e piano,per il suo 63esimo compleanno. Il conduttore, visibilmente emozionato, non è riuscito a trattenere le lacrime di fronte alla sorpresa, che compirà 17 anni il ...

