Fiorello commosso per la ’sorpresa di compleanno’ della figlia Angelica – Video

... lasciando lo showmane senza parole Roma, 16 mag. Compleanno con lacrime pera 'Viva Rai2!'. Alle prime luci dell'alba arriva la dedica speciale della figlia Angelica che a ......lo showmane senza parole. A Viva Rai2! la festa continua con un ospite speciale, Claudio Baglioni, e con un collegamento con Laura Pausini, entrambi nati il 16 maggio come. ......lo showmane senza parole. A Viva Rai2! la festa continua con un ospite speciale, Claudio Baglioni, e con un collegamento con Laura Pausini, entrambi nati il 16 maggio come. ...

Fiorello si commuove per gli auguri speciali della figlia Angelica a Viva Rai 2 La Gazzetta dello Sport

Auguri speciali a Fiorello per i suoi 63 anni. La figlia Angelica, 16, canta per lui "Io Vagabondo" a Viva Rai 2. Lui si commuove ...Grande festa dal glass di Viva Rai2 in una mattinata piena di emozioni per Rosario Fiorello che oggi compie 63 anni. La dedica speciale della figlia Angelica che a sorpresa per la prima volta in pubbl ...