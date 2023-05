Fiore Argento si ritira da L’Isola dei Famosi | Asia Argento aveva chiamato in diretta per farla desistere

(Di martedì 16 maggio 2023) La notizia era già nell’aria e alla fine è arrivata l’ufficialità:si èta dadeilascia Playa Tosta per accertamenti medici! #Isola pic.twitter.com/6br7AKaseo —dei(@IsolaDei) May 15, 2023 La concorrente si era rotta il mignolo del piede qualche giorno fa e il medico leinizialmente messo il gesso costringendola al riposo forzato. In un secondo momento questo gesso si è trasformato in una fasciatura strettissima che le permetteva di camminare causandole però forti dolori. “Non riesco a camminare, non riesco ad aiutare, non posso stare tutto il giorno sulla stuoia” – le prime parole della naufraga – “Non posso neanche fare il ...

Isola 2023,vuole ritirarsi, interviene in diretta Asia: 'Mollare è da vigliacchi, non te lo permetto' Isola 2023, Cristina Scuccia smaschera Helena: 'Mi ha detto che se diventiamo ...Ma a preoccupare è stata soprattutto, in crisi a causa di un infortunio e pronta ad abbandonare il gioco. Una situazione difficile, che ha costretto la sorella Asia a intervenire in ...Nonostante abbia superato indenne il televoto,sembra essere sempre più convinta di voler abbandonare l' Isola dei Famosi . L'infortunio al piede l'ha debilitata non solo fisicamente ma anche mentalmente. Isola 2023, Cristina Scuccia ...

Fiore Argento in difficoltà, abbandona temporaneamente l'Isola dei famosi: Dolore al piede Fanpage.it

La concorrente conclude la sua esperienza in Honduras: la sua scelta in diretta televisiva Fiore Argento è stata molto combattuta nella puntata del ...Sebbene per un momento avesse deciso di rimanere, Fiore Argento ha nuovamente cambiato idea: la naufraga abbandona l'Isola dei Famosi ...