Fiore Argento lascia l’Isola? Arriva la risposta definitiva

Isola 2023,vuole ritirarsi, interviene in diretta Asia: 'Mollare è da vigliacchi, non te lo permetto' Isola 2023, Cristina Scuccia smaschera Helena: 'Mi ha detto che se diventiamo ...Ma a preoccupare è stata soprattutto, in crisi a causa di un infortunio e pronta ad abbandonare il gioco. Una situazione difficile, che ha costretto la sorella Asia a intervenire in ...Nonostante abbia superato indenne il televoto,sembra essere sempre più convinta di voler abbandonare l' Isola dei Famosi . L'infortunio al piede l'ha debilitata non solo fisicamente ma anche mentalmente. Isola 2023, Cristina Scuccia ...

Fiore Argento in difficoltà, abbandona temporaneamente l'Isola dei famosi: Dolore al piede Fanpage.it

Nuove tensioni all’interno dell’Isola dei famosi. Fiore Argento e Helena Prestes hanno dimostrato di non andare d’accordo. La sorella di Asia Argento aveva… Leggi ...Asia Argento telefona in diretta all’Isola dei famosi per rimproverare la sorella Fiore che intende abbandonare il gioco dopo un infortunio ...