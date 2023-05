Finalmente Fabian Ruiz mostra segnali positivi nel Psg | anche se contro avversari modesti Le Parisien

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 16 maggio 2023) Lescrive di. Lo spagnolo ex Napoli sembra decisamente più a suo agio e impattante rispetto ai mesi scorsi, in questo finale di stagione. Il quotidiano francese utilizza due parole per definire il percorso del centrocampista: pazienza e perseveranza. “Pazienza e perseveranza. Se l’avvio è stato difficile perdopo un trasferimento a lungo termine la scorsa estate, la fine della stagione è destinata ad essere molto più convincente”. Dopo aver segnato a Troyes, dieci giorni fa,ha segnato di nuovo sabato,l’Ajaccio. E’ stato il suo terzo gol stagionale. A cambiarlo è stato soprattutto l’essere affiancato a Verratti nel centrocampo a due. “A tre giorni dalla fine, appare sempre più spesso nell’undici titolare e i numeri ...