Figline Valdarno | infortunio sul lavoro | ambulante schiacciata dal suo furgone al mercato settimanale

Think, il festival della cultura digitale in programma ae Incisadal 12 al 14 maggio, si presenta da solo, in maniera semplice ed efficace: è un invito ad abbracciare il digitale in modo consapevole attraverso workshop, laboratori e tornei ...Si intitola Think , è il Festiva dedicato alla cultura digitale: dal 12 al 14 maggio farà diIncisala capitale delle nuove tecnologie e delle esperienze digitali . Un festival aperto a tutti per parlare di social network, Metaverso, gaming e intelligenza artificiale tra ...PUGILATO - Ancora una serie di buoni risultati per la Pugilistica impegnata su più fronti e su diversi ring della Toscana a cominciare da Lorenzo Frugoli (Elite 81kg) acontro Ivan Gimmi (Quero - Chiloiro). Match molto duro per Frugoli, che si è però aggiudicato la vittoria, iniziando così con il piede giusto il percorso che a settembre lo porterà ai ...

E’ ricoverata in gravi condizioni a Careggi, una donna, commerciante ambulante, rimasta schiacciata dal proprio furgone, intorno alle 7 di oggi, 16 maggio 2023, al mercato settimanale di ...E’ ricoverata in gravi condizioni a Careggi, una donna, commerciante ambulante, rimasta schiacciata dal proprio furgone, intorno alle 7 di oggi, 16 maggio 2023, al mercato settimanale di ...