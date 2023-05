Figc | ufficializzati i nuovi responsabili di Settore Giovanile

Leggi su sportface

(Di martedì 16 maggio 2023) Con il comunicato ufficiale numero 442 sono statidiabilitati che hanno superato gli esami svolti a Coverciano tra il 3 e il 4 maggio. In aula – oltre ad uno stage di tre giorni al CFT di Corticella, al Sassuolo e al Bologna – gli allievi hanno seguito 174 ore di lezione dedicata in maniera specifica alla formazione di questa figura professionale fondamentale per il presente e il futuro del calcio italiano. Alla luce dei risultati ottenuti agli esami finali, i migliori del corso sono risultati Davide Caliaro (che attualmente lavora neldello Spezia), Raffaele Fumagalli (Inter) e Roby Malverti (Modena). Da segnalare inoltre le prove finali fatte registrare dal vice presidente del ...