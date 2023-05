Fidanzatini morti nell' incidente | la famiglia di Rosario | Seppellite mio figlio con la sua Jemila

"Ti ho detto mille volte che ti voglio con me sopra l'altare". Jemila Boulila e Rosario Langella, 14 anni lei, 16 anni lui, un amore appena sbocciato ma già grande, sull'altare insieme non saliranno ...Duesonoin un incidente stradale avvenuto sull'A30 nei pressi dello svincolo di Mercato San Severino (Salerno). In macchina con i due- Jamila e Rosario, 14 anni lei, 16 ...Tragico incidente sull'A30 Due, bambino di 8 anni e madre in gravi condizioni Investigazioni per comprendere le cause dell'incidente La famiglia in lutto chiede di seppellire il ...

Fidanzatini morti in un incidente d'auto. "Seppellite mio figlio con la ... ilGiornale.it

Sono momenti di grande strazio e tristezza quelli che ora stanno vivendo i familiari di Jemila e Rosario, i due fidanzati deceduti nel sinistro avvenuto nella serata di domenica 14 maggio. Purtroppo ...Incidente a Mercato San Severino, morta i fidanzatini: capofamiglia indagato dalla Procura di Nocera pe omicidio stradale ...