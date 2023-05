Fi | Sorte presenta nuovo organigramma Lombardia | ' squadra forte radicata su territorio'

(Di martedì 16 maggio 2023) Milano, 16 mag. (Adnkronos) - Prosegue il rinnovamento di Forza Italia in, con nuove nomine per rafforzare la presenza del partito sul. Il Commissario regionale Alessandroha completato ilregionale con le seguenti nomine: Simona Tironi, vice commissario vicario regionale; Giuseppe Taldone, Antonello Galiani e Franco Nodari vice commissari regionali; Serafino Generoso, responsabile regionale enti locali; Adriano Alessandrini, responsabile regionale organizzazione; Adriano Corigliano, responsabile regionale comunicazione; Luca Caravita, responsabile regionale elettorale. Nei prossimi giorni si procederà a nominare i responsabili di dipartimento regionale. "L'operazione -spiega- rientra nella riorganizzazione del partito ...

