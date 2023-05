Fi | Sorte | ' in settimana presentazione nuovi coordinatori Lombardia'

(Di martedì 16 maggio 2023) Milano, 16 mag. (Adnkronos) - "Le elezioni amministrative hanno confermato la tenuta di Forza Italia in. Ora, siamo al lavoro per il rinnovo e la riorganizzazione del partito nella regione. Da qui deve partire il rilancio del nostro movimento, seguendo la direzione indicata dal presidente Berlusconi. Ho presentato oggi il nuovo organigramma regionale e già questapresenterò nella diverse province lombarde iprovinciali". Lo scrive in una nota il deputato e coordinatore azzurro inAlessandro

Stessaper l'ingresso del tribunale di Rimini, dove piove all'interno. Particolari disagi ... Niente tregua tutta la prossimaIl maltempo non darà tregua all'Italia neanche nei prossimi ...Qualchefa, il professor Alberto Grandi, docente di storia del cibo nell'Università di Parma, ha ...ha portato alla nascita di alcune polemiche da parte di persone preoccupate per la...E' stato ripetuto più volte, nei giorni scorsi, a seguito delle polemicheper la "rissa" ... Ma anche qui, come era già stato annunciato qualchefa dall'assessore ai Lavori pubblici ...

FI: SORTE, IN SETTIMANA PRESENTAZIONE NUOVI ... Agenparl

JPMorgan & Chase Co. ha dichiarato che gli amministratori delegati dovranno lavorare in ufficio cinque giorni alla settimana, ma gran parter del resto dell’azienda continua a seguire un piano di ...Siamo nel pieno della settimana mondiale della sicurezza stradale (15-21 maggio) e il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha organizzato una serie di iniziative per sensibilizzare i più gio ...