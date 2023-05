Fi | l' ex Fuxia People Baldini diventa azzurra | addio a Fdi

(Di martedì 16 maggio 2023) Milano, 16 mag. (Adnkronos) - "Diamo il benvenuto in Forza Italia a Maria Teresa, ex deputata di Fratelli d'Italia". Così il deputato azzurro e coordinatore regionale in Lombardia di Forza Italia, Alessandro Sorte, annuncia l'ingresso di Maria Teresa, che assumerà l'incarico di responsabile del settore Turismo nella segreteria regionale di Forza Italia. Ex giocatrice di basket, medico chirurgo e fondatrice, nel 2012, del partito, fa il suo ingresso al Consiglio regionale della Lombardia l'anno successivo, candidata come indipendente nella lista civica Maroni Presidente. Nel 2014 passa al gruppo misto e nel 2016 si candida a sindaco di Milano, ottenendo lo 0,21% dei consensi. Nel 2018, assieme a Lara Magoni, aderisce a Fratelli d'Italia e nel 2019, subentrando a Carlo Fidanza, eletto ...

