Festival di Cannes 2023 | i look casual delle star

Stando al programma ufficiale deldi2023 , infatti, Indiana Jones 5 durerà ben 2 ore e 34 minuti , rendendolo di fatto il capitolo più lungo della saga. Il film sarà proiettato in ...AL VIA2023 Si spengono le luci, si accendono gli schermi. La 76ma edizione deldiè ai nastri di partenza. Si apre il 16 maggiocon Jeanne du Barry di Maïwenn , con Johnny Depp protagonista, e si chiude il 27 maggio con l'atteso nuovo film targato Disney ...di...

Festival di Cannes 2023, gli ospiti più attesi sulla Croisette. FOTO Sky Tg24

La 76ma edizione del Festival di Cannes partirà ufficialmente domani, 16 maggio, con la premiere mondiale di Jeanne du Barry di Maïwenn, anche protagonista del film al fianco di Johnny Depp, nei panni ...Ecco alcuni dettagli e news che riguardano l'edizione del Festival di Cannes 2023, al via oggi. Da oggi, 16 maggio, prende il via il Festival di Cannes 2023, e come in ogni edizione della manifestazio ...