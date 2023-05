Festival di Cannes 2023 | i film di mercoledì 17 maggio

...sulla sua persona non sono state ancora cancellate del tutto tanto che c'è che contesta apertamente il suo ritorno sotto i riflettori di un palcoscenico come. Lo stesso direttore del...AGI - Le proteste si sono moltiplicate sui social e hanno coinvolto registi francesi in vista dell'apparizione di Johnny Depp sul red carpet per l'apertura deldi, prevista stasera. Depp fa il suo ritorno al cinema aldella Costa Azzurra con il suo nuovo film ' Jeanne du Barry ', in cui interpreta il re francese Luigi XV . È il suo ...Prendo le distanze dalla versione del film Caligola che sar proiettata aldi. Lo dice all'ANSA il novantenne Tinto Brass facendo riferimento al suo film del 1979, scritto da Gore Vidal. Il film sar proiettato domani nella sezione Classic deldi ...

Festival di Cannes 2023: al via con Johnny Depp, la Palma a Michael Douglas e le polemiche la Repubblica

Al via la settantaseiesima edizione del festival, il film d'apertura è il dramma in costume su Madame du Barry con la star hollywodiana nei panni di Luigi XV.AGI - Le proteste si sono moltiplicate sui social e hanno coinvolto registi francesi in vista dell'apparizione di Johnny Depp sul red carpet per l'apertura del Festival di Cannes, prevista stasera.