Festival di Cannes 2023 | i beauty look sul primo red carpet

Premio Fipresci e Migliore attrice alla giovanissima Zelda Samson per la Semaine de la Critique aldiedizione 2022, quest'opera prima riflette tutta la solidità di una profonda ...Il regista Tim Burton sarà il soggetto di una docu - serie in quattro parti in arrivo e che sarà proposta ai finanziatori nel corso del market deldi. Tara Wood ha diretto il documentario attualmente senza titolo, che presenta molti dei più importanti collaboratori cinematografici di Burton, tra cui Johnny Depp , Helena Bonham ...Tinto Brass è netto e lo dice chiaramente: "Prendo le distanze dalla versione del film Caligola che sarà proiettata aldi". Aggiungendo all' Ansa anche il motivo: "Dopo numerose e infruttuose trattative che si sono susseguite nel corso degli anni, prima con la Penthouse e poi con altre figure poco ...

Festival di Cannes 2023: al via con Johnny Depp, la Palma a Michael Douglas e le polemiche la Repubblica

La proiezione del film fuori concorso su Jeanne Du Barry segna l'inizio della settantaseiesima edizione della rassegna. Tre i film italiani in concorso e tante le presenze illustri.