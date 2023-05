(Di martedì 16 maggio 2023) Ciroha parlato del derby di ritorno in semifinale di Champions League tra. L’ex calciatore su Dazn ha riportato undidei rossoneri.– L’ha un vantaggio, ma nulla è ancora certo per la qualificazione. Cirone parla così: «L’sta, anche daldi vista morale visti i risultati ottenuti. Ilnei momenti di difficoltà è riuscito a tirare fuori una grande partita, mi viene in mente il match con il Napoli quando hanno vinto al Diego Armando Maradona. Ci devono essere però i giocatori nelle migliori condizioni, come Leao e Giroud. Ilnon deve cambiare partita nel corso ...

L'ex attaccante die Milan, Christian Vieri , nel corso di un'intervista rilasciata alla Milano Football Week, la ..., Di Livio, Deschamps. Mi sono divertito molto con loro, ci ammazzavamo ...Il Parma, invece, sarà impegnato anel derby emiliano con la SPAL, ormai quasi ...- Athletic (Liga femminile) - DAZN Villarreal - Atletico Madrid (Liga femminile) - DAZN 12.30- ......ruolo riveste anche per questa edizione la realtà fondata dall'editore Massimilianoche ... italiane, per la terza imperdibile edizione del COLUMBUS- NATIONAL AWARD, presso la Pinacoteca ...

Ferrara: «Inter sta bene fisicamente. Il Milan ha un punto di forza» Inter-News.it

Ciro Ferrara, ex difensore del Napoli, ha parlato degli azzurri prima del match col Monza al microfono di Dazn.Giorgio Guberti è il presidente della neo costituita Camera di Commercio di Ravenna e Ferrara. Come sapete, a fare una Camera unica della Romagna non ci si è riusciti; come per altro, chiacchiere a pa ...