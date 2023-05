Fedez e Chiara Ferragni | la speciale dedica social | fan impazziscono

(Di martedì 16 maggio 2023)continuano a vivere in tutta tranquillità la loro relazione. I rumors della crisi sono orami ben lontani per la coppia che si concede spesso momenti di coccole con tutta la famiglia al completo. Proprio suiper un’occasione, il rapper si è lasciato andare a una dolcissimache ha … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Questa volta, dopo i recenti attacchi ai FerragnezFerragni e, l'ex di Nina Moric se l'è voluta prendere con Sophie Codegoni , futura moglie di Alessandro Basciano diventata pochi ...La prova degli abiti: 'Sono bellissimi' La diagnosi La sorella diFerragni , Valentina, ha raccontato ai suoi 4,5 milioni di follower su Instagram la diagnosi ricevuta due anni fa: 'La tua ...Ferragni e le lasagne:non ci casca Tra poche ore uscirà la nuova stagione di The Ferragnez 2, docu - serie di Amazon Prime Video, che segue la vita diFerragni . Le ...

Un fine settimana vista lago al lussuoso Grand Hotel di Villa Feltrinelli a Gargnano per i Ferragnez, la burrasca in famiglia dopo Sanremo è definitivamente passata. Per la Festa della Mamma la coppia ...Chiesto un solo processo per la 'doppia' presunta diffamazione di Fabrizio Corona ai danni di Chiara Ferragni e Federico Lucia 'Fedez', che l'ex re dei ...