Fedez | Chiara Ferragni e il tumore | «L' angoscia di fare dei video per i miei figli» Perché il suggerimento è stato disatteso

(Di martedì 16 maggio 2023) È passato un anno dalla diagnosi dial pancreas, e, via social, ha ripercorso quei momenti, ricordando ciò che, al di là della malattia, lo spaventava...

Ferragni, l'annuncio che lascia tutti senza parole: 'Guys, sono super eccitata'Ferragni commossa: 'Non esiste niente di paragonabile all'amore di una mamma'e il tumore Durante ...La seconda stagione de The Ferragnez sta per tornare sul piccolo schermo: le nuove puntate, della serie tv sulla famiglia diFerragni e, disponibili a breve su Amazon Prime Video , stanno facendo già chiacchierare da diverso tempo. Un'attesa condivisa con la loro famiglia allargata, cioè i milioni di follower (...La 'family' era al completo, ovveroFerragni,e i figli Leone e Vittoria. I Ferragnez della gita sul Garda hanno pubblicato molte foto: all'ingresso della mitica villa, dall'interno ...

Chiara Ferragni, l'annuncio che lascia tutti senza parole: «Guys, sono super eccitata» leggo.it

È passato un anno dalla diagnosi di tumore al pancreas, e Fedez, via social, ha ripercorso quei momenti, ricordando ciò che, al di là della malattia, lo ...La seconda stagione de The Ferragnez sta per tornare sul piccolo schermo: le nuove puntate, della serie tv sulla famiglia di Chiara Ferragni e Fedez, disponibili a breve su Amazon Prime Video, stanno ...