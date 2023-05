Fedez | Chiara Ferragni e il tumore | “Che angoscia fare i video per i miei figli…”

Leggi su tpi

(Di martedì 16 maggio 2023) In vista dell’uscita di The Ferragnez 2,hanno voluto anticipare qualche tema durante una diretta Instagram. In particolare il cantante si è soffermato sulla sua malattia che sarà raccontata nella docu-serie. Un anno fa infattiriceveva la diagnosi dial pancreas e via social nelle scorse ore ha ripercorso quei momenti: “Quando mi è stata diagnosticata la malattia mi era stato suggerito dideiper ifigli. Solo che questa cosa mi mettevae per scaramanzia non l’ho fatto”. Poi ha aggiunto: “Però ho iniziato a filmarmi da solo e ad oggi posso dire che è venuto fuori del materiale che può essere d’aiuto per chi vive una situazione simile. Ho iniziato a filmare dalla diagnosi ...