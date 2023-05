Federica Pellegrini | «Quando lasciai Marin per Magnini | gli dissi “io scopo con chi voglio”»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 16 maggio 2023) “Scusa ci siamo lasciati due giorni fa quindi posso fare quello che mi pare. Più esattamente, dico di fronte ai dirigenti della Federazione, posso scopare con chi”. Il turbolento triangolo d’amore e tradimenti che incendiò (si dice sempre così, in questi casi) di gossip il nuoto italiano nel 2011, è raccontato direttamente danella sua nuova autobiografia “Oro”, da oggi in libreria per La nave di Teseo. La storia diche lasciava Lucaper mettersi con il compagno di squadra Filippo, si dipana in un ritiro un collegiale prima dei Mondiali a Shanghai. Il racconto, ripreso da Repubblica, di quello che accadde quelle notti in hotel.“ha cominciato a stare male – scrive– a non mangiare e a ...